Il cane antidroga della Polizia Municipale Arek si ammala di pancreatite. Una poliziotta se ne prenderà cura

Pisa – Il cane antidroga della Polizia Municipale Arek nei giorni scorsi si è ammalato di pancreatite ed è stato dismesso dal servizio poiché inidoneo permanente al servizio attivo antidroga. Lo riferisce Claudio Meoli nel gruppo Sei di Pisa se…



Per preservare il rapporto emotivo che si è instaurato, nel tempo, tra Arek ed il proprio conduttore, Giovanna Fivizzoli. L’amministrazione comunale glielo ha ceduto a titolo gratuito, la quale si accollerà tutte le spese di cura e mantenimento del cane, così da non interrompere il legame affettivo fin qui maturato.



Non essendo stato sostituito da altro animale Giovanna andrà a svolgere un servizio diverso da quello antidroga e pertanto è stata assegnata all’Unità Operativa “Centro Storico”.



Da parte della nostra redazione porgiamo i nostri più sinceri auguri di guarigione ad Arek e un applauso fortissimo a Giovanna per l’amore dimostrato verso il cane.

