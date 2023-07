A Palazzo Blu Francesca Corrias in concerto col progetto “De Diora”

Scritto da admin• 12:12 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Il weekend di Pisa Jazz Rebirth – festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa – continua a Palazzo Blu (Lungarno Gambacorti 9) con una delle più importanti voci del panorama jazz nazionale: Francesca Corrias.



Domenica 23 luglio alle 21 l’artista si esibirà insieme al suo storico quartetto Sunflower per presentare il progetto “De Diora”, completamente realizzato in lingua sarda campidanese. Immagini, consuetudini e parole riemerse dal tempo e trasformate in canzoni grazie alle composizioni dei Sunflower con le loro calde sonorità e le influenze tra il Brasile e il Mediterraneo, tipiche di questo ensemble capitanato da Filippo Mundula contrabbasso, Sandro Mura al pianoforte e Pierpaolo Frailis alla batteria.



“De Diora” è un progetto ambizioso nel quale nulla è lasciato al caso; a partire dalla fondamentale consulenza poetica e linguistica della scrittrice Maria Gabriela Ledda, che ha guidato Francesca nella ricerca delle forme più belle e profonde della lingua campidanese – gli arrangiamenti e le partiture per archi e fiati curate da Silvano Lobina – l’apporto di pochi ma preziosissimi ospiti (Marco Argiolas ai sax, Matteo Sedda alla tromba, Gianluca Pischedda al violoncello, Olesya Emelyanenko al violino, Luca Faraone alle chitarre e Massimo Ferra chitarra per una sola performance speciale). La serata è in collaborazione con l’associazione culturale sarda Grazia Deledda e sarà introdotta da Francesco Martinelli (prenotazioni sul circuito Oooh Events, info suwww.pisajazz.it).

