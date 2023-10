Il campione di atletica Daniele Meucci premiato dal Comune di Cascina

Scritto da admin• 2:39 pm• Cascina, Notizie di attualità cascina, Sport/Altro, Tutti

CASCINA – Reduce dal successo nella Pisa Half Marathon di domenica 8 ottobre, il maratoneta Daniele Meucci è stato ricevuto al mattino di martedì 10 ottobre 2023 dal Sindaco di Cascina Michelangelo Betti per ricevere una targa ricordo quale tangibile riconoscimento delle sue imprese sportive che, ricordiamo, lo hanno visto, fra l’altro, conquistare la Medaglia d’Oro nella Maratona agli Europei di Zurigo 2014, dopo essere stato in precedenza argento e bronzo continentale sui m.10mila agli Europei di Helsinki 2012 e di Barcellona 2010, rispettivamente.

Nel premiare Meucci con una targa su cui è apposta la frase “Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso” di Nelson Mandela, il Sindaco Michelangelo Betti ha tenuto a precisare: “Per me è un grande orgoglio ricevere in questa Sala del Consiglio Comunale un Campione quale Daniele Meucci che tanto lustro ha dato con le sue imprese alla città di Cascina, sentendomi caso mai in dovere di fare ammenda per il ritardo con cui l’Amministrazione ha inteso premiarlo con una targa quale meritato riconoscimento per quanto ha dato e sta ancora dando all’Atletica Azzurra, cogliendo altresì l’occasione per annunciare come, nel prossimo novembre, tornerà a svolgersi a Cascina, dopo molti anni, la “Giornata dello Sport”, a cui purtroppo Daniele non potrà essere presente a causa dei suoi programmi di allenamento“.

Da parte sua, ricordando le sue prime corse svolte proprio nel Comune cascinese, Daniele Meucci ha sottolineato: “Questo riconoscimento lo metterò in alto assieme a tutte gli altri trofei che ho in casa, affinché la sua vista possa ricordarmi del fatto di essere cresciuto atleticamente qui a Cascina, con la fortuna di avere a disposizione tutto ciò che necessita ad un atleta per allenarsi, dalla corsa in salita sul Monte Serra, le Colline Pisane, Cenaia, Lari, il giro della Certosa dove mi sono allenato in vista della vittoriosa Maratona europea di Zurigo del 2014, senza dimenticare le pinete di San Piero a Grado, lo stesso San Rossore e la pista che dista solo poco più di tre chilometri dalla mia abitazione“.

“L’affermazione di domenica scorsa nella Half Marathon di Pisa“, prosegue il fondista cascinese, “ha rappresentato senza alcun dubbio un validissimo test per verificare il recupero dalla Maratona disputata ai recenti Campionati Mondiali di Budapest (che Meucci ha concluso decimo, secondo fra gli europei, ndr…), oltre alla soddisfazione di aver tagliato per primo il traguardo nell’affascinante scenario di Piazza dei Miracoli, visto che nella mia precedente affermazione risalente al 2013 l’arrivo era previsto all’Ippodromo di San Rossore“.

“La mia attenzione è ora tutta rivolta“, conclude Daniele Meucci, “ai due importanti appuntamenti della prossima stagione, vale dire i Campionati Europei in programma a Roma (dove si disputerà la mezza Maratona, data la concomitanza con l’anno olimpico, ndr …) ed i Giochi di Parigi 2024, Rassegna quest’ultima per la quale, nonostante il brillante piazzamento ottenuto ai Campionati Mondiali, non sono ancora sicuro di poter partecipare, non avendo realizzato il minimo richiesto dalla Federazione Internazionale, ragion per cui dovrò cercare di ottenerlo nel corso di una prossima gara su tale distanza“.

