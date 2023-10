Maestri del Commercio: premiate 33 aziende storiche di Pisa e Provincia

Scritto da admin• 2:52 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Si è tenuta nella suggestiva cornice della Villa di Corliano a San Giuliano Terme la premiazione dei Maestri del Commercio, organizzata da 50&Più Confcommercio Pisa.



Una manifestazione che ha visto premiare 33 commercianti e imprenditori con 25, 40 e 50 anni di attività, rispettivamente con le Aquile d’Argento, d’Oro e Diamante per il loro apporto nella vita sociale ed economica del territorio, oltre a sei personalità insignite per la prima volta dell’onorificenza “Maestro di Vita”.

“Siamo felici di aver organizzato una nuova edizione di una manifestazione nata per riconoscere meriti e visibilità a uomini e donne che hanno dedicato una vita intera alle attività del commercio, del turismo e dei servizi” afferma il presidente provinciale 50&Più Franco Benedetti. “Per la prima volta il premio è stato arricchito dall’istituzione di un nuovo riconoscimento, ovvero il premio “Maestro di Vita”, dedicato a tutte le personalità che pur non provenendo dal mondo del commercio, hanno dato dimostrazione di impegno sociale, artistico e lavorativo, oltre che di amore e attaccamento per la città di Pisa”.

“È stato un onore premiare coloro che hanno fatto la storia del commercio e che oggi continuano a rivelarsi un importante valore aggiunto per l’intera comunità” le parole del presidente con delega al territorio di Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli. “Un premio dedicato alla professionalità, alla dedizione e allo spirito di sacrificio dimostrato da uomini e donne che hanno svolto in questi anni uno straordinario lavoro, e che rappresenta allo stesso tempo un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro per le nuove generazioni”.

Questi i nomi dei premiati in occasione della manifestazione: Aquila Argento (25 anni di attività): Elisabetta Borghini, Anna Carmignani, Luigi Citi, Antonello Crapolu, Ilaria Lorenzini, Daniela Salvini. Aquila Oro (40 anni di attività):Mario Alessandri, Giorgio Balestri, Mario Bardelli, Maria Grazia Benci, Stefano Bertocchini, Cosima Cannito, Anna Cardino, Rodolfo Ceccanti, Susanna Celandroni, Massimo Dei, Sonia Falaschi, Luca Fontanelli, Bruna Frediani, Andrea Nannetti, Fiorenza Noccioli, Carlo Romano, Roberto Simonini, Maria Rosa Torrigiani. Aquila Diamante (50 anni di attività): Leandro Benvenuti, Stelio Berretta, Clelia Carloni, Renato Cavallini, Renzo Donati, Giuseppe Mancini, Alessandro Noccioli, Maria Romboli, Loredana Serraglini. Maestri di Vita: Romolo Berti, Pascal Biver, Francesco Capecchi, Renzo Castelli, Doady Giugliano, Maria Giovanna Trivella.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 10, 2023