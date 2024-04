Il Battistero ha i suoi paramenti interni restaurati

Scritto da admin• 4:44 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

L’Opera è stata portata a compimento grazie al contributo della Fondazione Pisa

PISA – Una notizia attesa ed ora diventata una splendida realtà, ovvero l’avvenuto restauro dei Paramenti interni al Battistero facente parte del Complesso Monumentale di Piazza dei Miracoli, un’iniziativa deliberata a fine anno 2010 dalla Deputazione dell’Opera della Primaziale di Pisa e portata a compimento grazie anche attraverso il sostegno economico da parte della Fondazione Pisa con un sostanziale contributo, la cui realizzazione è stata illustrata lunedì 22 aprile 2024 presso l’Auditorium dell’Ente stesso, alla presenza del Presidente Dott. Andrea Maestrelli e dell’Avv. Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione.

di Giovanni Manenti

Nella sostanza, ottenute le necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza locale, i lavori sono stati affidati alla Ditta “TecnoSystem Appalti” di Roma per quanto riguarda l’allestimento dei ponteggi necessari per le opere di restauro, viceversa eseguite dalla “Impresa Cellini Srl” di Impruneta, la quale ha pertanto provveduto a rimuovere tutti gli intonaci oramai degradati ed il materiale incoerente per poi eseguire ripetuti lavaggi sino ad ottenere un supporto sano e privo di parti in fase di distacco, mentre gli intonaci non rimossi sono stati invece consolidati con iniezioni di boiacca-calce.

Successivamente, completata la fase di integrazione dei nuovi intonaci e consolidamento degli esistenti, si è potuto procedere alla tinteggiatura di tutta la superficie, oltre a predisporre un ulteriore cantiere lungo l’anello dei matronei per consentire di svolgere interventi secondo uno schema ben definito, costituito da rimozione a secco dei dei depositi incoerenti sul materiale lapideo in buone condizioni, operazioni di consolidamento preliminare su aree interessate da fenomeni di esfoliazione, su frammenti mobili e su quelli parzialmente distaccati, per poi addivenire ad una pulizia meccanica per la rimozione di stuccature non idonee ed ad una pulizia chimica per rimuovere depositi coerenti superficiali.

Per terminare tali operazioni, sono state infine riprese le stuccature con miscele di calce stagionata, sabbia di fiume e granulometrie, polveri di marmo bianche, raccordandosi alla tonalità ed alla loro struttura superficiale, effettuando nel contempo operazioni di ripresa e restauro delle porzioni a finto marmo in corrispondenza delle finestre alte, delle porzioni di muratura poste sopra gli archi di collegamento delle pareti esterne con le colonne centrali, oltre al restauro delle volticciole, degli infissi alti della vetrata decorata ottocentesca posta ad est eseguito da parte del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, che aveva già restaurato le vetrate storiche ottocentesche …

Chiaramente soddisfatto della conclusione dell’importante opera di restauro il Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Dr. Andrea Maestrelli, il quale ha così commentato: “E’ stato portato a compimento un progetto molto importante e realizzato con il contributo della Fondazione Pisa e che ha permesso di intervenire sostituendo i paramenti interni del Battistero e ripristinando le pareti lapidee, nonché, soprattutto, restaurando gli intonaci ammalorati, ritenendo che tale operazione, oltre a costituire un indubbio abbellimento del Monumento, rappresenti altresì un forte contributo in termini di sicurezza. Per quanto viceversa concerne ulteriori progetti in divenire“, conclude Andrea Maestrelli, “non posso che confermare come l’Opera sia un cantiere aperto, ma ciò che più mi sta a cuore è quello relativo al prospettato intervento sul Giardino de “La Limonaia”, in quanto a conclusione dello stesso verrà restituito alla città un angolo di Pisa altamente suggestivo e che è viceversa chiuso oramai da molti anni“.

Chiamata in causa la Fondazione Pisa, per bocca del suo Presidente Avv. Stefano Del Corso sottolinea: “l’avvenuto restauro rappresenta un ulteriore segmento di un rapporto esistente da tempo con l’Opera della Primaziale e gli interventi programmati nel tempo lo sono stati anche avendo riguardo al Battistero, al quale abbiamo partecipato come Fondazione con un piccolo contributo rispetto alle dimensioni di quanto sostenuto dal citato Ente, facendo comunque presente come, in passato, avessimo contribuito anche al restauro ed alla sostituzione di alcune delle vetrate storiche. Mi preme peraltro ricordare“, conclude l’Avv. Del Corso, “che il rapporto esistente fra Fondazione Pisa ed Opera della Primaziale è tale che non si limita semplicemente a sostenere interventi sui Monumenti che fanno parte della Piazza dei Miracoli, bensì che lo stesso si è consolidato nel tempo come dimostrato dal contributo fornito annualmente per l’organizzazione della Rassegna di Musica Sacra “Anima Mundi”, oltre che per il Concerto di Natale che oramai costituisce un appuntamento tradizionale per la città” .

