“Emma e le altre”: memoria e Resistenza sul Palcoscenico del Teatro “Di Vino”

TERRICCIOLA – Il Teatro di Bo’ porta in scena “Emma e le altre” in Prima Nazionale al Teatro “Di Vino” di Terricciola, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione. Gli spettacoli si terranno venerdì 26 alle 21:00 e sabato 27 Aprile alle 18:00.

La produzione del Teatro di Bo’ mette al centro le Donne nella Resistenza, spesso trascurate ma fondamentali per il movimento partigiano. Dall’Armistizio dell’8 Settembre 1943, Donne e Ragazze, Madri e Figlie, Lavoratrici e Studentesse si sono unite per combattere una nuova guerra, difendendo l’amore e la Libertà.

Lo spettacolo, con la regia di Franco di Corcia jr, vede in scena la cantante Aurora Loffredo e la giovane Mirka Natali, accompagnate da composizioni originali e nuovi arrangiamenti della canzone popolare a cura di Stive Lunardi al violino e Mattia Pagni al pianoforte.

“Inserito nella stagione teatrale “Teatro In”, il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Terricciola e con il sostegno della Fondazione Pisa. Dopo il debutto, “Emma e le altre” sarà replicato Domenica 2 Giugno presso la Biblioteca di Morrona.

I biglietti sono disponibili al prezzo di €10 per intero, €5 per il ridotto (bambini dai 4 ai 10 anni, Soci di Bo’, Gruppi di 6+) e gratuiti per bambini fino ai 3 anni.

