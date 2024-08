IKEA celebra il sonno: evento speciale a Pisa con offerte e attività in pigiama

Scritto da admin• 2:03 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Un buon sonno è fondamentale per migliorare la qualità della vita quotidiana. Dormire bene e dedicare il giusto tempo al riposo è essenziale per ricaricare le energie, aumentare la concentrazione e affrontare la giornata con vitalità. Secondo il report Life at Home di IKEA, il 55% delle persone ritiene il sonno l’attività più importante per il proprio benessere domestico. Tuttavia, molti studi indicano che un adulto su due non è soddisfatto del proprio riposo, con conseguenze negative sulle attività quotidiane e sulle prestazioni lavorative.

Per sottolineare l’importanza del buon riposo, IKEA ha organizzato un evento speciale che coinvolgerà tutti i suoi store, sia in Italia che nel mondo, invitando grandi e piccoli a partecipare.

Sabato 31 agosto, i visitatori che si presenteranno in pigiama nel negozio di Pisa potranno prendere parte a diverse attività e approfittare di offerte speciali. Un team di esperti sarà a disposizione per illustrare i benefici di un buon sonno e fornire consigli su come migliorarlo.

Chi si presenterà in pigiama riceverà un buono sconto da utilizzare in giornata e una colazione gratuita per iniziare la giornata con energia. Per i bambini, la giornata sarà ancora più entusiasmante: colazione e menù bimbi gratuiti a pranzo, oltre a una serie di iniziative dedicate. Potranno incontrare l’orso mascotte FABLER e ricevere una sua piccola riproduzione in omaggio, oltre a vivere il magico momento della favola della buonanotte, raccontata direttamente nel reparto IKEA per i più piccoli, per stimolare la loro fantasia.

Per celebrare l’occasione, a Pisa saranno allestiti punti selfie dove i clienti potranno scattare foto divertenti e originali da condividere sui social.

Per ulteriori informazioni: ikea.com/it.

