Ignoranza Amministrativa, San Giuliano Terme e la partecipazione giovanile: l’intervento di Matteo Chimenti, Segretario Provinciale Forza Italia Giovani

Scritto da admin• 10:11 pm• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Matteo Chimenti, Segretario Provinciale Forza Italia Giovani.

L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme è stata ignorata dalla Consulta Provinciale degli studenti, suscitando le critiche di Matteo Chimenti, segretario provinciale di Forza Italia Giovani e candidato nella lista di Forza Italia – Partito Liberale Italiano – Noi Moderati alle elezioni amministrative di San Giuliano Terme”.

La Consulta provinciale degli studenti aveva inviato oltre 10 giorni fa una comunicazione alle amministrazioni comunali della provincia di Pisa, invitandole tramite email e mettendo in conoscenza gli assessori competenti, per una conferenza in programma il 23 maggio, durante la quale sarebbero state siglate alcune intese tra Consulta e Amministrazioni riguardanti la partecipazione giovanile. Mentre molti Comuni e la Provincia di Pisa hanno accolto positivamente la richiesta, l’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme è stata l’assente più evidente, non rispondendo affatto. Forza Italia Giovani ha quindi chiesto spiegazioni all’amministrazione”. Il Segretario Chimenti ha commentato: “Pochi giorni fa, in un’intervista, parlavo proprio della partecipazione giovanile nelle scelte dell’amministrazione uscente e in queste ore mi arriva la conferma delle mie critiche: l’amministrazione ignora un organo fondamentale di partecipazione giovanile, quale la consulta provinciale degli studenti. I giovani, un fiume di idee che spesso sanno trasformare gli ostacoli in opportunità, non sono solo il futuro, ma, e soprattutto, il presente, e come tali devono essere coinvolti nelle scelte delle amministrazioni! Una nostra priorità sarà il coinvolgimento dei giovani nelle scelte dell’amministrazione comunale tramite una conferenza degli organi di partecipazione giovanile del territorio!“, conclude Chimenti.

Last modified: Aprile 29, 2024