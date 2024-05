Iscrizioni aperte per i servizi scolastici a Pontedera: trasporto e pre-scuola

Scritto da admin• 12:57 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Le iscrizioni ai servizi scolastici di trasporto e pre-scuola per l’anno scolastico 2024/2025 sono aperte fino al 31 maggio. Il Comune di Pontedera offrirà un servizio di pre-scuola per alcuni plessi delle scuole primarie, con una quota di iscrizione di 10 euro e una tariffa mensile di 18 euro (ridotta a 10 euro per due o più figli iscritti).



Coloro che optano per il solo ritorno potranno usufruire di uno sconto del 50% sulla tariffa mensile del trasporto (11,10 euro mensili).

Le domande per la mensa scolastica potranno essere presentate successivamente, con la data di apertura delle iscrizioni che sarà annunciata sul sito dell’Unione Valdera e tramite SMS per gli utenti già iscritti.

Le famiglie dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado nei Comuni dell’Unione possono presentare la domanda online tramite il collegamento sul sito dell’Unione Valdera, accedendo con CNS, CIE o SPID.

Last modified: Maggio 17, 2024