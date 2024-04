Petrucci e Nerini (Fdl): “Piena solidarietà agli studenti aggrediti”

Scritto da admin• 10:48 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del coordinatore comunale FdI e consigliere regionale Diego Petrucci insieme al capogruppo FdI nel Consiglio comunale pisano Maurizio Nerini

“Questa mattina, gli studenti di Azione Universitaria sono stati vittime di un’aggressione grave e ripetuta da parte dei Collettivi presso il Polo San Rossore dell’Università di Pisa. È ancor più preoccupante perché è avvenuta all’interno dell’università: i militanti di sinistra, in una decina, si sono presentati al banchetto dove si trovavano solo due studenti e hanno distrutto tutto, persino portando via il tavolo! Successivamente, questi individui hanno interrotto le lezioni universitarie per rivendicare l’azione, affermando di aver agito per “tappare la bocca ai fascisti”. Questo episodio lascia sconcertati e speriamo che le autorità identifichino gli aggressori” dichiarano gli esponenti di DdI. “Nel frattempo, esprimiamo la nostra piena solidarietà agli studenti di AU coinvolti. Domani mattina, insieme all’onorevole Alessandro Amorese, ci incontreremo con il Prefetto per chiedere provvedimenti seri una volta individuati i responsabili. La vicenda sarà oggetto anche di un’interrogazione parlamentare. Non permetteremo che si ripeta il clima delle università di 30 anni fa, quando si pensava che solo alcuni avessero il diritto di esprimere le proprie opinioni. Questo clima favoriva solo la sinistra e il Pd, che si dichiarano sempre pronti a sostenere gli studenti in piazza senza riserve! Ci aspettiamo la massima solidarietà dal Pd verso gli studenti brutalmente aggrediti questa mattina e ci auguriamo una presa di posizione netta anche dal Rettorato e da tutti i professori“, conclude il coordinatore comunale FdI e consigliere regionale Diego Petrucci insieme al capogruppo FdI nel Consiglio comunale pisano Maurizio Nerini.

Last modified: Aprile 29, 2024