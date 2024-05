La Renault 5 Turbo torna protagonista

Scritto da Leonardo Miraglia• 4:22 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Domani, sabato 18 Maggio e domenica 19 Maggio lungo le strade di Cascina e di Pisa un’auto storica sarà protagonista: la Renault 5 nei suoi modelli sportivi 5 GT Turbo e Alpine Turbo.

L’auto club Pisa Eventi Auto con il patrocinio del Comune di Pisa ed il patrocinio e contributo del Comune di Cascina ha organizzato per questo fine settimana il raduno nazionale delle Renault 5 Turbo, auto sportiva famosa negli anni ’80 e ‘90 e adesso divenuta patrimonio di amatori e collezionisti.

L’evento avrà inizio sabato alle 17,30 con il percorso in parata fra Cascina e Pisa, la prima giornata terminerà con l’esposizione dei mezzi in piazza dei Cavalieri ed in piazza dei Miracoli a Pisa che saranno visibili dalle 19 alle 20,30.

Il giorno seguente le auto saranno esposte nel centro storico di Cascina tra le 9 e le 11 per poi prendere parte alla sfilata che si snoderà lungo le strade delle colline pisane e tornare al punto di partenza per concludere il raduno.

