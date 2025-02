Filippo Inzaghi: “Dopo l’espulsione per venti minuti la squadra non mi è piaciuta. Pensiamo alla Juve Stabia”

Written by Antonio Tognoli• 8:23 pm• Pisa SC

PISA – Mister Filippo Inzaghi analizza il pareggio della formazione nerazzurra a Cesena arrivato negli ultimi minuti.

di Antonio Tognoli

“Dopo l’espulsione, per venti minuti i ragazzi non mi sono piaciuti, però da qui passa la nostra crescita. Dopo il gol invece anche con i nuovi inserimenti siamo stati bravi e abbiamo provato a vincere ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta”.

“Noi purtroppo non siamo adatti a gestire dobbiamo spingere e stare alti. A caldo adesso vale tutto, è chiaro che loro hanno sfruttato l’unica palla gol che hanno creato. Dalla panchina ho avuto il sentore che stavamo gestendo la partita l’abbiamo fatta facile e questo non deve più succedere”.

“Meister è arrivato come alternativa a Lind e adesso con le assenze per squalifica e infortuni abbiamo dovuto accelerare il suo utilizzo. Sta crescendo sapevano che aveva bisogno un po’ più degli altri di ambientarsi”.

”Sabato arriva la Juve Stabia e non dobbiamo essere consapevoli che sarà una partita importante e anche gli altri devono preoccuparsi di giocare nel nostro stadio”.

”La convocazione di Buffon Jr premia il lavoro del settore giovanile del Pisa. Spesso si allena con noi. E’ un ragazzo forte e serio e merita questa soddisfazione come lo meritano tutti i giovani del Pisa che stanno facendo una grande stagione”.

Last modified: Febbraio 16, 2025