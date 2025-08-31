Idrissa Tourè: “Dobbiamo migliorare in intensità e concentrazione. Nelle prossime gare dovrà durare 90′”

Written by Antonio Tognoli• 9:02 am• Pisa SC

“Il mister mi fa vedere il calcio in un altra ottica”

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Roma si presenta in sala stampa Idrissa Tourè uno dei migliori in campo per la squadra di mister Alberto Gilardino.

“Dobbiamo tenere questa concentrazione e continuità anche nella ripresa dove forse è mancata. Non era facile contro squadre come Atalanta e Roma che hanno tanta qualità“.

“Il pubblico ci ha caricato tanto. In questo modo tutti diamo il massimo l’uno con l’altro. Ci aiutiamo a vicenda. Quando uno sbaglia, l’altro l’aiuta. Adesso ci prepareremo per migliorare, la nostra intensità e la concentrazione, che nelle prossime partite dovrà durare per novanta minuti”.

“Il mio calcio rispetto allo scorso anno è cambiato, mister Gilardino mi fa vedere il calcio in un altra ottica e io cerco sempre di imparare i suoi insegnamenti“.



