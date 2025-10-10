I Sindaci del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi. Conti: “E’ l’uomo giusto per guidare la Toscana”

Written by admin• 6:31 pm• Pisa, Politica

PISA – Michele Conti, sindaco di Pisa era presente a Firenze per sostenere Alessandro Tomasi candidato a governatore della Regione Toscana per il centro destra.

“Insieme a tanti sindaci, amministratori e militanti, abbiamo chiuso una campagna elettorale straordinaria. Una piazza piena di entusiasmo, con la presenza dei nostri leader e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dimostrato ancora una volta che il centrodestra unito è una forza credibile e radicata, anche in Toscana. Noi Sindaci siamo la prova concreta che la Toscana rossa non esiste più: città dopo città, vittoria dopo vittoria, i cittadini ci hanno dato fiducia perché sanno che rappresentiamo la politica del fare. Governiamo sette capoluoghi su dieci, decine di Comuni grandi e piccoli, siamo amministratori che ascoltano, risolvono problemi e non si perdono in chiacchiere. Mentre altri fanno cortei e gridano slogan, noi lavoriamo in silenzio per i cittadini, come fa ogni giorno il Governo Meloni. Ho voluto essere qui per sostenere l’amico Alessandro Tomasi, un sindaco come noi, che conosce i problemi e li affronta con competenza, passione e concretezza. È l’uomo giusto per guidare la Toscana. Con lui porteremo in Regione lo stesso metodo che ha cambiato le nostre città: serietà, visione e risposte vere ai bisogni delle persone. I toscani sono pronti. Vogliono fatti, vogliono buongoverno, vogliono cambiamento. Per questo andiamo tutti insieme a convincere gli indecisi e a vincere con Alessandro Tomasi Presidente, con Giorgia Meloni e con tutta la squadra del centrodestra che ogni giorno lavora per la Toscana“, conclude Michele Conti.

