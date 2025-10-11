Prima e Seconda Categoria, questi i match di domenica 12 ottobre

PISA – Domenica 12 ottobre per i campionati di Prima e Seconda Categoria saranno disputate le partite della IV giornata.
di Leonardo Miraglia
Di seguito gli incontri che impegneranno le compagini pisane:
Prima Categoria
Girone A
dalle 15:30
- Migliarino Vecchiano vs Piazza 55
- Porcari vs Calci 2016
Girone B
dalle 15:30
- Bellaria Cappuccini vs Viaccia Calcio
- Casale Fattoria 2001 vs Fornacette Casarosa
- Intercomunale Monsummano vs Stella Rossa
- Pietà 2004 vs San Miniato
- Staffoli vs Atletico Casini Spedalino
Girone D
dalle 15:30
- Atletico Etruria vs Forcoli Valdera 1921
- Audace Isola d’Elba vs Pomarance
- Capannoli San Bartolomeo vs Rosignano Solvay 1922
- Geotermica vs Acciaiolo Calcio
- Ponsacco 1920 vs Monterotondo
- Selvatelle vs Pecciolese
Seconda categoria
Girone G
dalle 15:30
- Corazzano vs Ponte a Cappiano
- Crespina Calcio vs Capanne Calcio 1989
- La Corte vs Atletico Cascina
- Pontasserchio vs Pisa Ovest
- Porta a Lucca vs Tirrenia
- San Prospero Navacchio vs Santa Maria a Monte
- Sanromanese Valdarno vs Sextum Bientina
Girone H
dalle 15:30
- Collesalvetti vs Volterrana 2016
- Forte di Bibbona Calcio vs Castelnuovo Val di Cecina
- Porto Azzurro vs Terricciola 1975