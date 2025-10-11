Written by Ottobre 11, 2025 5:01 am Pisa, Calcio dilettanti

Prima e Seconda Categoria, questi i match di domenica 12 ottobre

PISA – Domenica 12 ottobre per i campionati di Prima e Seconda Categoria saranno disputate le partite della IV giornata.

di Leonardo Miraglia

Di seguito gli incontri che impegneranno le compagini pisane:

Prima Categoria

Girone A

dalle 15:30

  • Migliarino Vecchiano vs Piazza 55
  • Porcari vs Calci 2016

Girone B

dalle 15:30

  • Bellaria Cappuccini vs Viaccia Calcio
  • Casale Fattoria 2001 vs Fornacette Casarosa
  • Intercomunale Monsummano vs Stella Rossa
  • Pietà 2004 vs San Miniato
  • Staffoli vs Atletico Casini Spedalino

Girone D

dalle 15:30

  • Atletico Etruria vs Forcoli Valdera 1921
  • Audace Isola d’Elba vs Pomarance
  • Capannoli San Bartolomeo vs Rosignano Solvay 1922
  • Geotermica vs Acciaiolo Calcio
  • Ponsacco 1920 vs Monterotondo
  • Selvatelle vs Pecciolese

Seconda categoria

Girone G

dalle 15:30

  • Corazzano vs Ponte a Cappiano
  • Crespina Calcio vs Capanne Calcio 1989
  • La Corte vs Atletico Cascina
  • Pontasserchio vs Pisa Ovest
  • Porta a Lucca vs Tirrenia
  • San Prospero Navacchio vs Santa Maria a Monte
  • Sanromanese Valdarno vs Sextum Bientina

Girone H

dalle 15:30

  • Collesalvetti vs Volterrana 2016
  • Forte di Bibbona Calcio vs Castelnuovo Val di Cecina
  • Porto Azzurro vs Terricciola 1975

