I primi quattro appuntamenti del Summer Knights. Apre Pintus, poi Renga e Nek, Panariello e Masini

PISA – Da mercoledì 31 maggio alle 15 sono aperte le prevendite anche per l’appuntamento del Summer Knights Pisa.

I primi quattro eventi dell’edizione 2023 del Summer Knights di Pisa sono in vendita sul circuito di Ticketone.

1 settembre ANGELO PINTUS-BAU

2 settembre FRANCESCO RENGA e NEK

3 settembre PANARIELLO vs MASINI – LO STRANO INCONTRO

9 settembre ENRICO BRIGNANO- MA… DIAMOCI DEL TU! ESTATE 2023

“Ma con un titolo come “Bau”veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà ? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”!

A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!”

Così Angelo Pintus annuncia il suo spettacolo che il prossimo 1 settembre andrà in scena sul palco del Pisa Summer Kinghts in Piazza dei Cavalieri a Pisa.



Il comico, imitatore e attore, tra i più amati artisti in Italia, noto come grande rivelazione di Colorado, torna con uno nuovo spettacolo tutto da scoprire, in una serata che si prospetta esilarante e divertentissima.

