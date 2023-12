Buona la prima per il Pisa Next Year Contest in Piazza dei Cavalieri. Vincono Sara Iachetta e il gruppo Danza con me

Scritto da admin• 9:07 am• Pisa, Attualità, Spettacolo, Tutti

PISA – Grande successo di pubblico sabato 30 dicembre nello splendido scenario di Piazza Cavalieri per Pisa Next Year Contest, antipasto del concertone dell’ultimo dell’anno organizzato dal Comune di Pisa, che ha visto protagonisti giovani emergenti della musica e della danza. Cantautori, cantautrici e ballerini del territorio che hanno avuto modo di esibirsi davanti ad un numeroso pubblico.

dì Antonio Tognoli

Ad avere la meglio della concorrenza per il settore canto Sara Iacchetta per la musica e il gruppo Danza con Me di Martina Giraldo che si è esibita nel pezzo forte della Danza aerea. A presentare la serata in maniera frizzante Maria Grazia Cucchi, giornalista e blogger, collaboratrice tra altri con Toscana tv, Radio Bruno e Super Six.

“Siamo molto soddisfatti della serata fortissimamente voluta dal Comune di Pisa. Quest’anno abbiamo voluto raddoppiare con questo bel contest che darà la possibilità ai vincitori di suonare, sullo stesso palco, la Notte di Capodanno prima del Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, e il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Non resta che invitare tutti alla serata di Capodanno. Auguri per un 2024 che speriamo sia migliore per tutti i nostri concittadini”, hanno detto gli assessori Frida Scarpa e Paolo Pesciatini.

Sono stati tre i concorrenti del settore canto e musica in gara: Tiziana Vecchi, Sara Vannini e appunto Sara Iachetta. Per il settore Danza si sono esibiti oltre alla scuola “Danza con me“, la scuola danza “BodyLab” e la scuola di danza “Peccioli” (Hip Pop) e Linda Petroni per la danza moderna.

Hanno giudicato le performance degli artisti in una gara la giuria composta da Marina Mulopulos (cantante italo greca che da anni lavora in modo sperimentale sulla voce come strumento. Ha all’attivo svariate collaborazioni con artisti del panorama nazionale ed internazionale); Veronica Niccolai (cantante, autrice e producer musicale in arte DJ V con all’attivo la collaborazione pluriennale con Radio Bruno); Stefano Bini (esperto nel settore moda ed eventi live, già presidente di giuria di “Notti di Talento”); Marta Priore (organizzatrice di eventi); Francesca Magnelli, in arte Frances (cantautrice); Marco Semilia, in arte Marclo (danzatore e coreografo, attualmente nella Crew Slap 4 Funk, diretta dal coreografo Kris Buzzi, presente in eventi italiani e internazionali come il Pay The Cost To Be The Boss di Parigi).

Al termine del Contest musicale spazio al DJSET Samuel from Subsonica.

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 31, 2023