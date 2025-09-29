Homo Scrivens al Pisa Book Festival con i gialli dei pisani Falchi e Papini

Written by admin• 11:38 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Dal 2 al 5 ottobre 2025 Homo Scrivens, casa editrice napoletana diretta da Aldo Putignano, sarà tra i protagonisti del Pisa Book Festival, il salone nazionale del libro dedicato all’editoria indipendente che animerà gli Arsenali Repubblicani.

Allo stand n. 40, il pubblico potrà conoscere da vicino il catalogo della casa editrice – che spazia dalla narrativa alla saggistica, dal noir al graphic novel – e incontrare autori e autrici durante i firmacopie.

Tra i nomi più attesi, due scrittori pisani: Fabrizio Falchi, con il romanzo Polvere di gesso, e Valeria Sara Papini, autrice de Il profumo di garofano rosso.

Polvere di gesso conduce il lettore in un intrigo ambientato tra intelligenza artificiale e realtà virtuale, con un protagonista chiamato a indagare sull’enigmatica morte di una collega.



Il profumo di garofano rosso mescola indagine storica e giallo contemporaneo: un dipinto attribuito a Modigliani, riemerso da una tomba di famiglia, apre la strada a un cold case che affonda le radici nel 1913.

Il Pisa Book Festival conferma così la sua vocazione a essere vetrina per l’editoria indipendente e luogo di incontro tra autori e lettori, in un’edizione che celebra libri, storie e indipendenza di pensiero.

Last modified: Settembre 29, 2025