Presentata a Pisa la candidatura di Lorenzo Paladini al Consiglio Regionale della Toscana

PISA- Una sala gremita e un clima di entusiasmo hanno accompagnato la presentazione ufficiale della candidatura di Lorenzo Paladini al Consiglio Regionale della Toscana, svoltasi ieri mattina presso la Pasticceria Lilli di Pisa.

In collegamento video sono intervenuti il candidato presidente Alessandro Tomasi e il segretario regionale di Forza Italia, Marco Stella. Tra gli ospiti presenti, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, recentemente entrato in Forza Italia dopo due mandati con un progetto civico, e la lista civica “Boggi Sindaco”, che ha annunciato il proprio sostegno a Paladini.

«La loro presenza – ha commentato Paladini – conferma che Forza Italia è, e deve tornare a essere, la prima lista civica del Paese, come la immaginò Silvio Berlusconi: una libera organizzazione di elettrici ed elettori. La casa naturale di chi amministra i territori con serietà, ascolta i cittadini e rifiuta gli estremismi, trasformando l’esperienza amministrativa in soluzioni concrete e progetto politico».

Nel suo intervento, Paladini ha illustrato le priorità della campagna elettorale: «Sanità vicina e tempi certi, una FI-PI-LI sicura e moderna, un Galilei di nuovo centrale, aiuti concreti a famiglie e imprese, università e ospedale valorizzati. Queste sono le idee al centro del nostro programma, e il coraggio sta nel portarle avanti senza condizionamenti, rispondendo solo ai cittadini».

Lo slogan della campagna, “La forza delle idee, il coraggio della libertà”, sintetizza il messaggio di Paladini: «Senza idee non si costruisce nulla e senza libertà non c’è il coraggio di cambiare davvero».

Last modified: Settembre 29, 2025