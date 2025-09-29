Allattamento, una priorità collettiva: a Pisa la Settimana mondiale 2025

Written by admin• 11:54 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Dal 1° al 7 ottobre 2025 si celebra la Settimana mondiale per l’allattamento materno (SAM), promossa in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI) per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere l’allattamento al seno, riconosciuto come diritto fondamentale per la salute di neonati, madri e dell’intera società.

Il tema di quest’anno, “Priorità allattamento: creare reti sostenibili”, richiama l’importanza di costruire sistemi di supporto inclusivi e solidi, in grado di garantire a tutte le famiglie informazioni corrette, sostegno concreto e ambienti favorevoli.

“Allattare non è solo una scelta personale, ma una responsabilità collettiva – spiega Cinzia Luzi, responsabile dell’unità operativa complessa Assistenza ostetrica dell’ASL –. Per questo il focus 2025 è la creazione di reti sostenibili, formate da operatori sanitari, consulenti, famiglie, datori di lavoro, enti pubblici e comunità locali. Solo una rete che accoglie, ascolta e accompagna può rendere davvero prioritario l’allattamento. Sostenere l’allattamento significa sostenere il futuro”.

Anche quest’anno la USL Toscana nord ovest partecipa alla SAM con iniziative di informazione e sensibilizzazione gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

A Pisa, mercoledì 1 ottobre alle ore 15:30, presso la Biblioteca comunale di via San Michele degli Scalzi 178, si terrà l’incontro “Promuovere salute e sostenibilità nei primi 1000 giorni di vita”, organizzato dall’Unità funzionale Consultoriale della Zona pisana in collaborazione con l’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE).

L’evento, rivolto a coppie in attesa e neogenitori, vedrà gli interventi di Patrizia Monteleone, responsabile del Consultorio di Pisa, a cui seguirà una lettura a bassa voce a cura del progetto Nati per leggere. Alle 16.00 la dottoressa Maria Grazia Petronio (ISDE) interverrà sui rischi legati all’esposizione alla plastica in gravidanza e nella prima infanzia, mentre alle 17.00 la dottoressa Speranza Ferruzzi (Consultorio di Pisa) parlerà di allattamento come strumento di salute per il neonato e per l’ambiente.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito della USL Toscana nord ovest: link.

Last modified: Settembre 29, 2025