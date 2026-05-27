Holding Continental investe in Valdera: nuovi progetti tra commercio, turismo e riqualificazione urbana

Written by Redazione• 11:46 am• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nuovi investimenti tra Capannoli, Calcinaia e Pontedera per la Holding Continental, che annuncia tre operazioni di sviluppo immobiliare e rilancio economico destinate a interessare la Valdera e parte della provincia di Pisa.

I progetti riguardano il recupero di aree commerciali, il potenziamento dell’offerta ricettiva e la valorizzazione di importanti comparti urbani, con l’obiettivo dichiarato di favorire nuove attività economiche e opportunità occupazionali.

Uno degli interventi principali interesserà l’ex centro commerciale di Capannoli, recentemente acquisito dal gruppo. Il piano prevede una riqualificazione complessiva della struttura, a partire dai parcheggi esterni, per poi proseguire con il restyling della galleria commerciale e degli spazi interni.

L’area si estende per circa 35mila metri quadrati e il progetto punta anche al recupero degli ultimi 10mila metri quadrati ancora inutilizzati. L’obiettivo è riportare il complesso a essere un punto di riferimento commerciale per la Valdera, attirando nuove attività e investitori.

Un secondo investimento riguarda il complesso “Calamidoro”, nel comune di Calcinaia. Qui la Holding Continental intende rilanciare la struttura turistico-ricettiva attraverso un progetto di albergo diffuso composto da 44 camere, tra standard e suite, distribuite in più edifici immersi nel verde.

L’area comprende anche piscina, laghetto artificiale, ampi spazi esterni e oltre 160mila metri quadrati complessivi tra resede e terreni. Il progetto mira a valorizzare una realtà storica del territorio con un intervento orientato allo sviluppo turistico e immobiliare.

A Pontedera, infine, il gruppo sta lavorando sulla valorizzazione dell’area del Chiesino, dove è previsto un intervento su un lotto di circa 164mila metri quadrati. Il piano punta alla trasformazione urbanistica dell’area da artigianale a commerciale, con la realizzazione di un nuovo polo dedicato alle medie strutture di vendita per una superficie complessiva di circa 22mila metri quadrati.

Con queste operazioni la Holding Continental conferma la propria strategia di investimento sul territorio toscano, puntando su riqualificazione, sviluppo commerciale e rilancio economico di alcune aree considerate strategiche della provincia di Pisa.

Last modified: Maggio 27, 2026