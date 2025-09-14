Hassane Kamara: “Sapevamo dall’inizio che sarebbe stata dura”

Written by admin• 11:10 am• Pisa SC

PISA – Hassane Kamara in sala stampa dopo il match vinto dall’Udinese contro il Pisa. Il tecnico bianconero lo ha scelto nel ballottaggio con Zemura dato titolare alla vigilia. Tourè lo ha fatto soffrire e lui spiega alla sua maniera la partita

di Antonio Tognoli

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, loro mettono tanta energia in campo. Lottiamo per salvarci e quando entriamo in campo diamo sempre il massimo”.

“La vittoria contro l’Inter ha dato fiducia alla squadra. È stato un mercato positivo. Abbiamo una squadra con mentalità e siamo tutti insieme uniti”.

