Gruppo Lupi Pontedera, conto alla rovescia per il quinto Memorial Nassi

Written by Redazione• 11:39 am• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport, Sport

Sabato 3 ottobre al Pala Zoli la sfida contro l’UPC Camaiore. Nel corso dell’evento saranno presentate anche le squadre del settore giovanile Era Volleyball Junior

PONTEDERA – Il Gruppo Lupi Pontedera si prepara al quinto Memorial Nassi, appuntamento che sabato 3 ottobre segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione. La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per la pallavolo della Valdera e conosciuta anche a livello regionale, si svolgerà al Pala Zoli di Pontedera.

Il Memorial ricorda una figura importante dello sport locale e, nel corso degli anni, ha registrato una crescente partecipazione di pubblico e una significativa attenzione mediatica.

La giornata rappresenterà inoltre un momento centrale per la società pontederese, che presenterà ufficialmente le squadre del settore giovanile Era Volleyball Junior, ulteriormente cresciuto rispetto alla passata stagione.

La prima squadra, guidata dal duo tecnico Bulleri-Benvenuti, ha iniziato la preparazione nel mese di agosto e ha già disputato tre allenamenti congiunti per verificare i progressi del lavoro svolto in palestra. Il percorso ha visto il Gruppo Lupi imporsi per 4-0 contro il Migliarino Volley, pareggiare 2-2 sul campo dell’UPC Camaiore e superare per 3-1 l’M.C. Massa.

«Stiamo lavorando bene, ripartendo da dove avevamo concluso: da un gruppo che sta bene insieme e che si diverte lavorando. Questo è importante – commenta l’allenatore Bulleri –. In questa fase la preparazione fisica occupa naturalmente uno spazio rilevante, ma abbiamo già iniziato a consolidare i nostri sistemi di gioco».

Un elemento favorevole è rappresentato dalla conferma di gran parte della rosa della scorsa stagione. «Adesso dobbiamo fare in modo che anche i nuovi giocatori si integrino, sia in campo sia nello spogliatoio. Gli allenamenti congiunti servono proprio a questo», prosegue il tecnico.

In questa fase, secondo Bulleri, i risultati assumono un’importanza relativa rispetto alla capacità della squadra di applicare con ordine le indicazioni tecniche. «Sarebbe prematuro valutare adesso la condizione e la continuità. Ci interessa soprattutto capire quanto siamo ordinati nel fare le cose che ci prefiggiamo».

Il Gruppo Lupi avrà ancora alcuni giorni per smaltire i carichi della preparazione atletica e correggere le incertezze emerse nelle prime uscite. L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre alle 17.45 al Pala Zoli, dove la formazione pontederese affronterà l’UPC Camaiore con l’obiettivo di conquistare il trofeo del quinto Memorial Nassi.

Last modified: Settembre 24, 2026