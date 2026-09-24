Written by Settembre 24, 2026 11:33 am Cenaia, Attualità, Pontedera

Medici di famiglia: a Cenaia in servizio Kalo. A Pontedera fine incarico per Galloni

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CENAIA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che mercoledì prossimo, 30 settembre, prenderà servizio come medico di famiglia il dottor Jona Kalo nell’ambito territoriale di Cascina-Crespina-Lorenzana-Fauglia-Orciano. Il dottor Kalo avrà il proprio ambulatorio principale a Cenaia. 

A Pontedera, invece, sempre a partire dal 30 settembre, si concluderà l’incarico di medico di famiglia del dottor Vanni Galloni i cui pazienti dovranno scegliere un nuovo medico.

L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo on-line. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.

Last modified: Settembre 24, 2026
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