Sociale, dal 1° ottobre le domande per il Bonus Anziani e il nuovo Bonus Farmaci

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Assessore Bonanno: “Rafforziamo gli interventi a sostegno delle persone maggiormente fragili”

PISA – Torna anche nel 2026 il Bonus Anziani del Comune di Pisa, la misura di sostegno economico destinata alle persone anziane non autosufficienti residenti in città. Quest’anno, alla conferma del Bonus, si affianca una nuova misura sperimentale: il Bonus Farmaci di fascia C, rivolto alle persone di 70 anni o più che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica, per sostenerle nelle spese per l’acquisto di farmaci non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Sui due interventi l’amministrazione comunale ha messo complessivamente a disposizione 355 mila euro: 340 mila euro per il Bonus Anziani 2026 e 15 mila euro per il Bonus Farmaci di fascia C 2026. Le domande per richiedere i due contributi potranno essere presentate tramite la piattaforma online del Comune di Pisa a partire dal 1° ottobre.

«Con la conferma del Bonus Anziani e l’introduzione del nuovo Bonus Farmaci di fascia C – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Giovanna Bonanno – rafforziamo gli interventi a sostegno delle persone anziane, con particolare attenzione a chi vive in condizioni di non autosufficienza o di maggiore fragilità economica. In questi anni sono stati tanti gli anziani che hanno potuto usufruire di questo importante contributo per l’acquisto di beni di prima necessità. Una misura di cui andiamo particolarmente orgogliosi per la particolare attenzione rivolta agli anziani, che sono coloro che hanno più bisogno. La novità di quest’anno è l’introduzione, in via sperimentale, del Bonus Farmaci di fascia C, con cui abbiamo scelto di intervenire su una spesa che può incidere in modo significativo sui bilanci delle persone più fragili. Il contributo, rivolto agli over 70 con un ISEE fino a 5 mila euro, vuole infatti offrire un aiuto concreto per l’acquisto di farmaci di fascia C, non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, così da ridurre l’incidenza delle spese».

Le due misure non sono cumulabili tra loro: la stessa persona non può quindi presentare domanda né beneficiare di entrambi i contributi.

I requisiti relativi all’età dovranno essere maturati entro il 31 ottobre 2026. Questa modalità consentirà all’Amministrazione di procedere con la liquidazione dei

contributi agli aventi diritto entro la fine dell’anno. Questo non penalizzerà coloro che matureranno i requisiti nei mesi di novembre e dicembre 2026. Gli interessati, infatti, potranno presentare domanda per i medesimi Bonus a partire dai primi mesi del 2027, non appena saranno pubblicati i relativi bandi per la nuova annualità.

Bonus anziani. Il Bonus anziani è rivolto alle persone residenti nel Comune di Pisa, di età pari o superiore a 65 anni, in condizione di grave disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e/o con invalidità riconosciuta al 100%, non ricoverate in via definitiva presso strutture residenziali sanitarie assistite e con un ISEE ordinario o corrente non superiore a 25 mila euro. Il contributo sarà una tantum, ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto, fino a un massimo di 2.400 euro per beneficiario. Sarà erogato sotto forma di credito elettronico, utilizzabile presso gli esercizi convenzionati entro il 31 dicembre 2027. Sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.

Nel triennio 2023/2025 l’amministrazione comunale ha messo complessivamente a disposizione sulla misura oltre 1,2 milioni di euro e sono stati 747 i beneficiari.

Bonus Farmaci di fascia C. Il contributo è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Pisa di età pari o superiore a 70 anni, non ricoverati in via definitiva presso strutture residenziali sanitarie assistite e con un ISEE ordinario o corrente non superiore a 5 mila euro. La misura nasce per contribuire alle spese sostenute per l’acquisto di farmaci di fascia C, il cui costo è interamente a carico del cittadino. Il contributo una tantum previsto è di 100 euro per beneficiario e sarà assegnato sulla base di una graduatoria formata in ordine crescente di ISEE, fino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di risorse residue, queste potranno essere ripartite tra gli aventi diritto fino a un importo massimo di 300 euro per beneficiario. Il credito elettronico potrà essere utilizzato esclusivamente presso le farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Pisa per l’acquisto di farmaci di fascia C non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, entro il 31 dicembre 2027. Anche in questo caso sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.

Last modified: Settembre 24, 2026