A Calci letture e canzoni per riflettere sulla nonviolenza

Written by Redazione• 11:44 am• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 25 settembre all’Auditorium della scuola “Giunta Pisano” l’iniziativa promossa dal Comune e dall’ANPI. Ingresso gratuito

CALCI – In un contesto internazionale sempre più segnato da guerre, ricorso alle armi, logiche di forza e corse al riarmo, l’Amministrazione comunale di Calci e la sezione ANPI “Piero Elter” invitano la cittadinanza a una serata di riflessione dedicata alla cultura della pace.

L’incontro, intitolato “Letture e canzoni per la nonviolenza, dal 1960 a oggi”, si terrà venerdì 25 settembre alle 21.00 nell’Auditorium della scuola secondaria di primo grado “Giunta Pisano” di Calci.

Le letture saranno affidate ad Alessandro Volpi dell’Università di Pisa, Orlando Paris dell’Università per Stranieri di Siena e Blerina Duli della Scuola Superiore Sant’Anna.

Gli interventi saranno intervallati da canzoni musicate e arrangiate da Alfonso De Pietro, Pablo Acevedo e Alessandro Gatti.

La partecipazione è gratuita.

Last modified: Settembre 24, 2026