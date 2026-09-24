Approvato il Bonus Mamma e Bebè 2026. Domande dal 6 ottobre

Written by Redazione• 12:18 pm• Pisa, Attualità

PISA – La Giunta ha approvato il “Bonus Mamma e Bebè 2026”, la misura di sostegno economico rivolta alle famiglie residenti nel territorio comunale con un ISEE non superiore a 25mila euro, per supportarle nelle spese legate alla nascita o all’ingresso in famiglia di uno o più figli. Il bando per presentare la domanda sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune il 6 ottobre.

Per l’intervento l’Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 90 mila euro. Le risorse disponibili saranno ripartite in parti uguali tra i figli ammessi a contributo, con un importo fino ad un massimo di 1.500 euro per ciascun figlio. L’erogazione, una tantum, potrà essere utilizzata presso le farmacie e gli esercizi commerciali di generi alimentari convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e alle esigenze del nucleo familiare.

«Il Bonus Mamma e Bebè è una misura che l’Amministrazione comunale ha scelto di confermare negli anni perché rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che affrontano le spese legate alla nascita o all’ingresso di un figlio nel nucleo familiare – dichiara Giovanna Bonanno, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa. Dal 2023 a oggi abbiamo investito complessivamente oltre 400 mila euro, permettendo a più di 550 beneficiari di accedere al Bonus nel triennio 2023-2025. Anche per il 2026 abbiamo fortemente voluto garantire questo sostegno, dando una risposta concreta alle esigenze dei neo genitori, nella piena consapevolezza di quanto sia importante essere vicino e accompagnare le famiglie in questa fase della loro vita».

Requisiti. L’agevolazione riguarda i figli nati, oppure entrati nel nucleo familiare per adozione o affidamento preadottivo, dal 1° gennaio al 15 ottobre 2026. Questa modalità consentirà all’Amministrazione di procedere con la liquidazione dei contributi agli aventi diritto entro la fine dell’anno. I bambini nati o entrati nel nucleo familiare dal 16 ottobre al 31 dicembre 2026, non saranno comunque penalizzati: potranno infatti presentare domanda a partire dai primi mesi del 2027, non appena saranno pubblicati i relativi bandi per la nuova annualità.

Per richiedere il contributo è inoltre necessario: che il genitore richiedente e il figlio siano residenti nel Comune di Pisa alla data di scadenza dell’avviso; che il richiedente sia cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure sia titolare di un titolo di soggiorno che consenta l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale; il possesso di un’attestazione ISEE 2026 in corso di validità, non superiore a 25.000 euro; presentare una sola domanda per nucleo familiare, anche nel caso di più figli in possesso dei requisiti.

Last modified: Settembre 24, 2026