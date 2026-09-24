“Voci tra le Foglie”, successo a Palaia per la seconda edizione del Festival letterario

Written by Redazione• 12:48 pm• Palaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Dal 17 al 20 settembre autori, laboratori, intrattenimento e degustazioni nel giardino comunale. La sindaca Guerrini: «Abbiamo condiviso riflessioni e riscoperto il senso di comunità»

PALAIA- Si è conclusa con un bilancio positivo la seconda edizione del Festival letterario “Voci tra le Foglie”, che dal 17 al 20 settembre ha animato il giardino comunale di Palaia.

Nato lo scorso anno, il progetto ha proposto incontri con autori e artisti, laboratori e attività di intrattenimento per bambini e ragazzi, oltre ad aperitivi al tramonto con i prodotti del territorio. Un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età in uno scenario suggestivo e immerso nel verde.

«Abbiamo ascoltato, condiviso riflessioni e riso insieme, senza perdere il senso di comunità che caratterizza il nostro paese – dichiara la sindaca di Palaia, Marica Guerrini –. I bambini e le bambine hanno giocato, sperimentato e creato nei laboratori, mentre gli adulti si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo e allegria».

Tra gli ospiti della seconda edizione Lea Landucci, Stefano Tofani, Simone Frasca, Marco Vichi, Lucia Giustini e Piera Ventre. Pilade Cantini e Areamista hanno invece curato gli appuntamenti di intrattenimento a tema.

Un contributo importante è arrivato anche dagli sponsor e dai produttori locali, che hanno proposto le degustazioni al tramonto. Una menzione speciale è stata rivolta alla gelateria La Chicca, che per l’occasione ha creato un gusto a tema letterario dedicato al libro di Piera Ventre “La Stella Randagia” e ispirato ai babà napoletani.

Ai partecipanti è stata inoltre consegnata una confezione simbolica di “Tachilibrina”, un farmaco immaginario ideato dagli organizzatori per ricordare il valore terapeutico della lettura e l’importanza di coltivarla ogni giorno.

«Abbiamo voluto donare ai partecipanti una piccola medicina: una scatola di Tachilibrina, un farmaco che non esiste ma che abbiamo creato per ricordare che la lettura può curare molte cose ed è un seme da coltivare giorno dopo giorno – spiega la consigliera alla Cultura Eleonora Tomba –. Ringrazio i volontari e il S.O.M.S. Palaia per il supporto nella gestione e nella realizzazione del Festival. L’appuntamento è al prossimo anno».

Last modified: Settembre 24, 2026