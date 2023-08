Grave lutto per Nicola Barsotti

Scritto da admin• 12:49 pm• Pisa SC

PISA – Un grave lutto ha colpito il delegato Slo della società nerazzurra Nicola Barsotti, a cui in queste ore è venuta a mancare l’adorata madre Brunetta.



dì Maurizio Ficeli



Commovente il post che ha condiviso nella sua bacheca Facebook per salutarla: “La mia mamma Brunetta saluta tutte le persone che l’hanno conosciuta e che le hanno voluto bene!“.



Anche la società nerazzurra, con in testa il presidente Giuseppe Corrado, ha voluto esprimere il proprio cordoglio a Nicola per questa grave perdita con un comunicato: “Il Pisa Sporting Club esprime la propria vicinanza a Nicola Barsotti, SLO della Società nerazzurra, che ha perduto l’amata mamma. Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome della Società tutta, rivolge le più sentite condoglianze a Nicola in questo doloroso momento“.

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti a Nicola in tutti i gruppi dei tifosi. Ed anche noi, della redazione di Pisanews ci uniamo al dolore generale formulando a Nicola Barsotti e famiglia i sentimenti più sinceri di profondo cordoglio.

Nella foto, Nicola Barsotti con mamma Brunetta in un momento felice a Marina di Pisa (foto tratta dal suo profilo Fb)

