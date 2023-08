Breve stop per Caracciolo. Tutto ok per Torregol

Scritto da admin• 10:53 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica i bollettini medici di Antonio Caracciolo ed Ernesto Torregrossa dopo gli infortuni nella gara di sabato scorso con il Como.

Antonio Caracciolo ha riportato un’elongazione al retto femorale sinistro, così come evidenziato dagli esami strumentali; la prognosi è di 10 giorni circa.

Il calciatore Ernesto Torregrossa è stato costretto uscire per un colpo alla spalla; gli esami clinici hanno dato esito negativo per cui il calciatore, da domani, rientrerà regolarmente in gruppo.

