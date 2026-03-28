Al Verdi di Casciana teatro, ironia e musica. In scena “Si fa festa” di Guascone Teatro

Written by Redazione• 8:18 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una serata di grande teatro e ironia per la XIII stagione del Teatro Verdi Giuseppe fu Carlo, oste a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Domenica 29 marzo 2026 alle 21 Guascone Teatro presenta ‘Si fa festa’. Con Andrea Kaemmerle, Michele Crestacci, Lorenzo Degli Innocenti, Fabrizio Checcacci, Fabio Fantini. Accompagnati dal Pianoforte di Emiliano Benassai , dalla chitarra di Andrea Barsali, dal Sax e dal Clarinetto di Marco Vanni.

Una serata di teatro e musica dove tutta l’ironia e la sagacia possibile si impossessano del Teatro Verdi di Casciana per 90 minuti di vorticosa e scoppiettante comicità. Una vera e propria antologia di grandi autori , da Gaber a Jannacci a Dario Fo , Moni Ovadia, Hasek, Hrabal fino a risalire alle antiche filastrocche della Toscana contadina. Occasione di divertirsi molto, brindare ad un nuovo inizio di primavere più umane e romantiche ed allo stesso tempo abitare il teatro come un luogo leggero ed accogliente . Il Teatro Verdi è e rimarrà un prezioso angolo di mondo dove mettersi al riparo da superficialità e cattiverie quotidiane. A rendere speciale questa serata , un cast di attori e musicisti che da decenni portano la propria arte in tutte le città di Italia.

Biglietti:10€ intero e 5€ ridotto. Riduzioni per residenti del Comune Casciana Terme Lari, Over 65 e Under 25 anni. Info e prenotazioni 3280625881/3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Dalle ore 19:30 presso il bar del teatro Aperitivo “Tagliere italo americano” Tagliere + bevuta 12,00€ (Solo su prenotazione).

La stagione si muove tra appuntamenti di teatro per grandi e piccini, musica gospel e sinfonica. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme – Lari. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle con cui è nata la stagione che da anni viaggia nel segno della continuità. Con profondi e stabili legami con il territorio.

La presentazione della 13° stagione secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle. Arriva, un po’ in ritardo ma arriva, un bel boccone di cultura nel bellissimo Teatro Verdi di Casciana che da anni viaggia nel segno della continuità con la sua attività che saluta con grande entusiasmo la sua 13° stagione consecutiva. In un futuro che è tanto alle porte da aver piglio di chiamarsi presente troverete una fittissima programmazione di ben 11 appuntamenti per grandi e piccini. Saranno protagoniste per un giorno a Casciana alcune tra le compagnie teatrali più apprezzate di tutta la Toscana. I tantissimi artisti coinvolti sulla scena vi faranno sentire le forti emozioni di un viaggio (andata e ritorno) dei primi del ‘900 verso New York, farete colazione con le sorelle March nel New England, ballerete e canterete tra le note di un grande Gospel, ripercorrerete in una sola sera tutte le opere del grande William, tornerete a sentirvi bambini con Calvino e Rodari senza farvi mancare l’adrenalina delle strade di Manhattan. Opere prime, drammaturgia d’eccezione, grandi attrici e nuovi talenti del cinema passeranno a farVi visita tra le assi di questo sempre più prestigioso palcoscenico e poi – grande protagonista di sempre – arriva LEI: la grande signora MUSICA SINFONICA dell’orchestra Massimo de Bernart del Teatro Goldoni di Livorno che in questo spazio di un Boccone di tempo porterà a Casciana ben 3 super straordinari concerti. Alimentare ed abitare questo sogno ora è compito vostro cari spettatori, noi vi aspetteremo a braccia aperte con il solito motto: approfittate dei godimenti di questa vita che sulla prossima ci sono pareri fortemente contrastanti. Viva il Teatro, sempre.

Last modified: Marzo 28, 2026