Grande successo per Laboratori Sotto i Portici a Cascina

Scritto da admin• 1:25 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa



CASCINA – Grande successo a Cascina per la settima edizione di “Laboratori sotto i Portici” organizzata dall’Associazione Mani Attive Aps che si sono tenute il pomeriggio di domenica 1° settembre in Corso Matteotti e in Piazza dei Caduti. Un evento molto atteso patrocinato dal Comune di Cascina, che ha richiamato un buon numero di persone.



La manifestazione ha dato l’opportunità agli intervenuti di riscoprire gli antichi mestieri attraverso una serie di laboratori dedicati alle arti manuali. Tra le numerose attività proposte laboratori di merletto, ricamo, maglieria, falegnameria, cesteria, ceramica, mosaico, pittura e scultura. Sarà inoltre dato spazio all’arte del riciclo, ai giochi tradizionali e a quelli emozionali, concludendo con la tecnica della “maglia sulle dita“. Molto interessante è stato rivedere come veniva prodotto l’olio e la carta a cura dell’Associazione Arte e Mestieri di Equi Terme.

La giornata è stata arricchita da brevi seminari su orticoltura e apicoltura, mentre i più piccoli si sono divertiti con i trampolieri e gli artisti di strada. All’evento ha partecipato la Scuola di Danza Mudra che ha deliziato con i suoi balletti di danza aerea ritmata il numeroso pubblico presente.

“Sono molto soddisfatta del successo ottenuto da questa settimana edizione di “Laboratori Sotto i Portici” – afferma Angela Vannucci presidente di Mani Attive Aps – lo sforzo organizzativo è stato notevole ma tutti domenica hanno potuto vedere le molte persone accorse a Cascina sul Corso ed in Piazza per ammirare artisti e artigiani arrivati da ogni parte della Toscana e le molte persone che nonostante la bella giornata hanno scelto di partecipare alla nostra manifestazione. Ringrazio tutti gli intervenuti, il pubblico il Comune e tutti quelli che hanno reso possibile questo evento”, conclude Angela Vannucci.

“Una manifestazione che ormai è diventata appuntamento fisso a Cascina con i Laboratori sotto i Portici organizzata da Mani Attive Aps associazione cascinese di cui siamo molto orgogliosi – afferma Giulia Guainai assessore al sociale del comune di Cascina e Irene Masoni assessore all’Urbanistica – non solo per questa manifestazione ma per tutte le attività che propone durante l’anno con le attività ordinarie con i bambini e con gli anziani mettendo insieme più generazioni e quindi un arricchimento per la comunità cascinese e non solo per non parlare dei campi estivi che si sono svolti al Remaggi e che hanno avuto un grande successo ed ha tanto tanto sia ai piccoli che agli anziani”, conclude Guainai.

Last modified: Settembre 2, 2024