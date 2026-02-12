ConfGuide incontra l’Assessore Pesciatini e il Comandante Gualdi: ripristino della Polizia Turistica in Piazza del Duomo

Written by admin• 2:37 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolto presso Palazzo Gambacorti a Pisa l’incontro tra il gruppo ConfGuide Confcommercio Pisa, l’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e il neo Comandante della Polizia Municipale Gionata Gualdi, per fare il punto su sicurezza e contrasto all’abusivismo.

Per Confcommercio erano presenti la Presidente ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini, la Vicepresidente ConfGuide Confcommercio Pisa Sara Montagnini e la Responsabile Sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.

“L’incontro ha permesso di affrontare tematiche fondamentali per la sicurezza e la qualità dell’esperienza dei visitatori in Piazza del Duomo — dall’importanza del presidio della Polizia Turistica al rafforzamento dei controlli sull’abusivismo relativo alla nostra professione ma anche ovviamente quello in ambito commerciale, fino alla gestione di spazi dedicati alle denunce e alla regolazione dell’apertura della Porta di Santa Maria”, spiega la Presidente ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini.

“Siamo particolarmente soddisfatti della richiesta del Comandante Gualdi di ripristinare la Polizia Turistica in Piazza del Duomo almeno durante i fine settimana. Si tratta di un presidio fondamentale per garantire sicurezza, supporto ai visitatori e tutela del decoro della piazza”.

“Confermiamo la nostra disponibilità a un confronto continuo e a un rapporto collaborativo con la Polizia Municipale, auspicando che questa sinergia virtuosa possa estendersi a tutte le Forze dell’Ordine presenti in Piazza dei Miracoli, nell’interesse comune di preservare decoro, sicurezza e accoglienza di uno dei luoghi più preziosi della città”.

“Un plauso all’Assessore Pesciatini per aver sottolineato l’importante ruolo delle guide turistiche anche nella nuova segnaletica, che invita i visitatori a rivolgersi esclusivamente a guide turistiche abilitate” conclude Cinini.

“Ringraziamo l’Assessore Pesciatini e il Comandante Gualdi per la disponibilità e la collaborazione dimostrata — commenta il Direttore Generale Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli — La loro attenzione e comprensione verso le problematiche legate alla sicurezza e all’abusivismo rappresentano un passo importante per garantire ai turisti e agli operatori del settore un contesto più sicuro e accogliente. Siamo certi che questa collaborazione continuerà a rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo del turismo, a beneficio dell’intera città”.

