Grande successo per “Cena d’Estate – Calci in festa” nella nuova Via Roma

CALCI – Via Roma si è trasformata in un grande salotto a cielo aperto in occasione della “Cena d’Estate – Calci in festa”, l’evento promosso da Confcommercio Provincia di Pisa insieme al Centro Commerciale Naturale di Calci, con il patrocinio del Comune di Calci e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Una serata all’insegna della convivialità, del gusto e della musica, con tavoli allestiti lungo il corso, locali pieni, visitatori entusiasti e il centro storico finalmente restituito alla cittadinanza nella sua nuova veste, dopo i lavori di riqualificazione.

Musica live, ottimo cibo, accoglienza calorosa con le esibizione della “Sala Prove di Calci” e il ritorno attesissimo del “80 Trash Party” hanno reso la serata inaugurale dedicata a Sant’Ermolao un autentico successo.

Entusiasta il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Calci, Antonio Del Galdo: “È stato un evento davvero speciale: pur essendo una piccola comunità, è stato vissuto con grande emozione, soprattutto dai calcesani e dai commercianti. Un’iniziativa così, a Calci, non si era mai vista”.

“Anche il giorno dopo si respira entusiasmo: gente per strada, attività vive, un’atmosfera che ha sorpreso tutti, noi per primi. Ci auguriamo davvero che occasioni come questa possano diventare più frequenti. La voglia di fare c’è, il potenziale anche. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Confcommercio ed il Comune di Calci. Sono sinceramente incredulo di quello che siamo riusciti a realizzare insieme” conclude Del Galdo.

Soddisfazione per il Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani: “La risposta della cittadinanza è andata oltre ogni aspettativa. Via Roma è tornata a vivere, animata da famiglie, giovani, turisti e le attività commerciali prese d’assalto. È la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale investire su eventi di qualità per rilanciare il commercio di prossimità e creare occasioni di incontro e socialità. Un ottimo punto di partenza per future iniziative che abbiamo già in mente per Calci.

“Siamo già al lavoro sulla prossima edizione: Calci ha un potenziale straordinario che merita di essere valorizzato al massimo” conclude Pisani.

“Il successo ella Cena d’Estate dimostra che l’anno scorso abbiamo visto giusto ad avviare l’iniziativa” commenta il Sindaco del Comune di Calci Massimiliano Ghimenti “Devo poi dire che la serata di apertura della Festa di Sant’Ermolao è stata, quest’anno, una vera e propria festa del commercio. Via Roma piena di tavolini che ospitavano paesani e tantissimi turisti era davvero bellissima. Tantissimi anche gli stranieri, che amano questi momenti di socialità e di festa popolare. Desidero ringraziare il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio e tutte le attività che hanno aderito, contribuendo al successo dell’evento”.

