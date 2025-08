“Banksy & Friends” al PALP di Pontedera: aperture serali straordinarie per il mese di agosto

Written by admin• 1:38 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Il PALP – Palazzo Pretorio di Pontedera si prepara a vivere un agosto all’insegna dell’arte contemporanea, estendendo i propri orari di apertura per accogliere il pubblico anche durante le serate estive. Un’occasione speciale per visitare la mostra “BANKSY & FRIENDS. Storie di artisti ribelli” in un’atmosfera suggestiva e più fresca, perfetta per chi desidera scoprire l’arte fuori dai consueti orari di visita.

L’esposizione, curata da Piernicola Maria Di Iorio e in programma fino al 9 novembre 2025, propone un percorso visivo tra oltre 70 opere firmate da alcuni tra i più iconici e provocatori artisti contemporanei, tra cui Andy Warhol, Damien Hirst, Mr. Brainwash, David LaChapelle, Takashi Murakami, Liu Bolin, Kaws, insieme a una selezione di talenti italiani emergenti. Il cuore pulsante della mostra è dedicato a Banksy, figura emblematica dell’arte urbana internazionale, simbolo di irriverenza e critica sociale.

Per il mese di agosto, il museo propone il seguente calendario di aperture serali straordinarie:

Dal 4 al 10 agosto : apertura dal martedì alla domenica, dalle 17:00 alle 23:00

: apertura dal martedì alla domenica, dalle Dall’11 al 17 agosto : chiusura temporanea

: chiusura temporanea Dal 18 al 24 agosto: nuova apertura serale dal martedì alla domenica, sempre dalle 17:00 alle 23:00

L’iniziativa rende la visita ancora più accessibile a residenti e turisti, offrendo l’opportunità di esplorare il percorso espositivo dopo una giornata trascorsa tra le meraviglie della Toscana.

La mostra è promossa dal Comune di Pontedera, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, dal PALP – Palazzo Pretorio e dalla Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, con il patrocinio della Regione Toscana, ed è prodotta e organizzata da Piuma, in collaborazione con Arthemisia, Pop House Gallery e Trium Art Gallery.

Last modified: Agosto 4, 2025