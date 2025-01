Grande successo di pubblico per “L’Epifania ti porta in Sartoria” presso l’Atelier Ricci a Lucca

Written by admin• 8:44 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

Durante la serata è stato ricordato Gianni Graziano fotografo scomparso poco meno di un anno fa

LUCCA – Grande successo per la terza edizione dell’evento benefico “L’Epifania ti porta in sartoria”, che si è svolto domenica 5 gennaio presso l’Atelier Ricci di Via Burlamacchi a Lucca.

Un evento organizzato dalla modella brasiliana e coreografa SaraJo Mariotti dell’Associazione Anastacia Fashion insieme al fotografo Paolo Catucci, grazie all’ospitalità della padrona di casa Patrizia Ricci.

“Sono molto soddisfatta la terza edizione è stato un grande successo di pubblico – afferma Sarajo Mariotti organizzatrice dell’evento – ringrazio Patrizia Ricci per l’ospitalità, tutti gli intervenuti e lo staff che ha lavorato insieme a me per realizzare questa terza edizione”. Durante la serata è stato ricordato con una targa Gianni Graziano fotografo scomparso circa un anno fa che ha seguito fin dai primi passi la manifestazione.

All’evento ha trovato spazio anche l’associazionismo con due realtà importanti in Toscana. Il ricavato dell’evento è stato donato a Casa Thevenin Onlus che tra le altre attività, accoglie le donne vittime di violenza con i loro figli. Presente anche Clothest* associazione di promozione sociale che si occupa di raccogliere dei capi di alta moda donati dai vari artisti o persone vengono riattualizzati messi in vendita attraverso un negozio on line e tutto il ricavato viene donato alla casa famiglia di Montevarchi (Arezzo).

L’evento giunto ormai alla terza edizione è stato presentato da Rebecca Lynn e Leonardo Ghelarducci. Special Guest il duo Joanna & Grace, reduci dalla trasmissione Mediaset “Io Canto Family”. Hanno sfilato sul red carpet dell’Atelier Ricci gli abiti della sartoria “SU MISURA” di Merita Kapaj, l’Associazione “Il Giardino di Sal” da Caserta, Sandra Luffarelli da Frosinone e “LULU MANAGEMENT” da Salvador BA in Brasile, che ha vestito i bambini e le teenager, e il Fashion Artist “Diamond Luisant” da Milano. Con i loro accessori hanno sfilato Silvia Rizzoli per Artidea da Bologna, e Sabrina Capurro, artista stilista, da Prato.

Spazio in passerella anche ai Dandy, persone dal look ricercatissimo, che rispecchia un approccio elegante ma anticonvenzionale alla vita. Ij particolare era presente all’evento presso l’Atelier Ricci, Alfonso Corcione, calabrese, Maestro d’Eleganza premiato lo scorso luglio a Redda in Chianti per il miglior outfit al Dandy Days per il suo abito verde di cotone leggero e vintage, che apparteneva ad uno zio ed è riemerso dagli armadi di casa solo per l’occasione.

Le modelle e i bambini sono stati preparati dalle parrucchiere Raffaella Mango e Roberta Mazzoni e truccati da Letizia Gary Franzoni, oltre che dagli allievi dell’ultimo anno di corso dell’Istituto Vespucci Colombo di Pontedera.

Per i bambini hanno collaborato l’agenzia Casting Bambini di Francesca Rotundi. Le riprese fotografiche sono state realizzate da Osvaldo Fracasso, Herlan Garcia, Paolo Catucci e Gianluca Franceschi. Le riprese video della serata sono state a cura di Max Paoli, mentre Niki DJ ha dettato il ritmo della serata con le sue selezioni musicali. A fine evento è stato servito un piccolo rinfresco a cura del catering Le Bontà di Lucca.

Last modified: Gennaio 6, 2025