Concerto risorgimentale per la Giornata Nazionale della Bandiera a Pisa: un omaggio al Tricolore

PISA – I Rotary Club dell’Area Tirrenica 2 del Distretto Rotary 2071, tra cui il Rotary Club di Pisa, il Rotary Club Pisa Galilei, il Rotary Club Cascina e Monte Pisano, il Rotary Club Pisa Pacinotti, il Rotary Club San Giuliano Terme – Fibonacci e il Rotary Club San Rossore, con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione con il CIDIC – Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura dell’Università di Pisa, organizzeranno in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera (Festa del Tricolore) un concerto di musiche risorgimentali. L’evento si terrà il 7 gennaio, a partire dalle 11:30, presso la Chiesa di Santa Cristina a Pisa, in Lungarno Gambacorti 7.

Questa data, istituita dalla Legge n. 671 del 31 dicembre 1996, celebra il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della neonata Repubblica Cispadana adottò per la prima volta la bandiera tricolore con i colori verde, bianco e rosso, simboli rispettivamente di speranza di libertà, fede e amore per la patria. Il rosso rappresenta anche il sangue versato dai caduti per l’unità d’Italia. Nel 1947, l’Assemblea Costituente stabilì il Tricolore come bandiera ufficiale della Repubblica Italiana, definendo le bande verticali di eguali dimensioni nell’articolo 12 della Costituzione.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Pisa e delle autorità rotariane. A seguire, dopo una breve introduzione sulla Festa del Tricolore e il significato della bandiera italiana, l’orchestra e il coro del CIDIC, diretti dal Maestro Manfred Giampietro, eseguiranno l’Inno d’Italia, seguito da musiche e canti che hanno segnato la storia del nostro paese.

