Moda inclusiva al Giardino Scotto: al via il casting “Real People” promosso dal Comune di Pisa e Polimoda

PISA- Il Comune di Pisa, in collaborazione con Polimoda, lancia l’open call “Real People”, un’opportunità per giovani del territorio di vivere da protagonisti un’esperienza creativa e inclusiva nel mondo della moda.

Il casting è aperto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 26 anni, residenti a Pisa e provincia, interessati a sfilare con gli abiti realizzati dagli studenti del terzo anno di Polimoda in occasione dell’evento “Stelle in Giardino”, in programma domenica 7 settembre 2025 alle ore 22:00 al Giardino Scotto.

Modalità di partecipazione:

Date e orari del casting : Giovedì 28 agosto e martedì 2 settembre , Orari: 10:00–12:30 e 16:00–19:00 Luogo: Foyer del Teatro Verdi , via Palestro 40, Pisa

: Invio candidatura entro il 26 agosto a:

stelleingiardino@comune.pisa.it

(includere: nome, cognome, altezza, una foto recente)

Requisiti fisici (per adeguamento ai manichini usati per i capi):

Donne : taglia 40–42, altezza minima 170 cm

: taglia 40–42, altezza minima 170 cm Uomini: taglia 48–50, altezza minima 180 cm

Una passerella di bellezza autentica

«“Stelle in Giardino”, giunto alla sua seconda edizione, trasformerà il Giardino Scotto in un palcoscenico a cielo aperto dove si incontrano moda, arte, danza classica e musica» – dichiara Gabriella Porcaro, assessora alle pari opportunità e alle politiche attive del lavoro.

«Abbiamo voluto sostenere un casting aperto perché crediamo in una moda accessibile, autentica e rappresentativa. Offriamo ai giovani del territorio l’opportunità di raccontarsi attraverso gli abiti, anche senza esperienza, valorizzando il concetto di bellezza inclusiva».

Il casting sarà curato da una commissione di esperti, tra cui Massimiliano Giornetti, direttore di Polimoda. I selezionati avranno la possibilità di sfilare, incontrare stilisti, ballerini, musicisti e ospiti di rilievo nazionale, vivendo da protagonisti una serata d’estate all’insegna del talento e della creatività.

