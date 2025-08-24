Gli Amici di Pisa: “Sistema aeroportuale toscano: chiarezza, non propaganda”

Written by admin• 4:11 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Gli Amici di Pisa.

“Invece di definire “un’ignobile vergogna” l’accordo regionale PD-M5S – come ha fatto un alleato che poi si è dissociato – preferiamo concentrarci sull’analisi del paragrafo dedicato al “Sistema aeroportuale toscano”. Il documento definisce il “Galilei” come “porta d’accesso alla Toscana”, sollecitando l’immediato potenziamento dello scalo da parte di Toscana Aeroporti (TA) e chiedendo alla Regione, insieme a TA, di opporsi presso il Governo e il MIT al declassamento dell’aeroporto alla VII categoria ICAO. Ai firmatari del patto Taverna-Giani va però ricordato un dato di realtà: il MIT ha già risposto su questo tema. La nuova classificazione ICAO si basa su dati aggiornati di traffico ed è stata determinata da un tavolo tecnico che ha ascoltato associazioni di categoria e società di gestione aeroportuali, tutte favorevoli alla riclassificazione. Per quanto riguarda il Masterplan presentato alla Commissione VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente, il M5S ribadisce la sua contrarietà “al netto dell’esito delle valutazioni”, ma nei fatti si allinea alla posizione pilatesca di Giani, che da sempre sostiene lo sviluppo di “Superperetola”. Non va dimenticato che lo stesso Giani aveva espresso pubblicamente soddisfazione per il cambio dei membri della precedente Commissione VIA-VAS, nominata dal Governo giallo-verde e ritenuta “ostile”. Inoltre, riteniamo che la consigliera regionale Irene Galletti (M5S) – che in passato ha collaborato con la nostra Associazione e ha ricevuto più volte i nostri dossier sugli aeroporti – avrebbe dovuto condividerli con Paola Taverna prima di spingerla a firmare un accordo programmatico di coalizione che, nei fatti, realizza gli obiettivi di Giani già perseguiti con il “Patto della Bistecca”. Sarebbe stato molto più utile al territorio se Giani si fosse impegnato a contestare la bozza del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA), che penalizza il Galilei a vantaggio del Vespucci, considerato per la prima volta l’unico aeroporto strategico della rete toscana. Avremmo voluto che il presidente si opponesse alla pubblicazione del PNA in Gazzetta Ufficiale. Chi si candida alla Regione Toscana deve essere chiaro e concreto nei progetti: in caso contrario, meglio non candidarsi affatto“, conclude il comunicato.

