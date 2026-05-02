Written by Maggio 2, 2026 6:19 pm Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Gli abitanti riprendono posto nelle loro case dopo una lunga giornata

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SAN GIULIANO TERME – Si sono appena conclusi i sopralluoghi nelle aree colpite dai roghi degli ultimi giorni, in particolare lungo le strade montane e presso le case sparse che erano state chiuse con l’ordinanza di ieri sera.

Il bilancio è fortunatamente positivo: non sono stati riscontrati pericoli per l’incolumità dei cittadini ed è pertanto possibile ripristinare la normale circolazione all’interno della frazione di Asciano consentendo l’accesso alle abitazioni delle persone residenti e dimoranti precedentemente evacuate.

Sul fronte dei danni materiali, la situazione è sotto controllo. Si segnala soltanto danni che hanno interessato parti di un’abitazione, la quale resta comunque agibile e sicura.

L’Amministrazione Comunale e il Sindaco hanno voluto dedicare un ringraziamento speciale alle oltre 1000 persone che si sono alternate sul campo in questi giorni difficili. È stato un immenso lavoro di squadra che ha visto collaborare fianco a fianco Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari dell’antincendio boschivo, tecnici comunali e Vigili del Fuoco. Grazie alla loro dedizione, è stato possibile proteggere le frazioni di Asciano, il nostro monte e le case di tanti cittadini.

Last modified: Maggio 3, 2026
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