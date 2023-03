Giuseppe Sibilli: “Un punto d’oro. Non era facile giocare con questa squadra”

Scritto da admin• 5:06 pm• Pisa SC

PISA – Giuseppe Sibilli a quattro minuti dalla fine riagguanta il Palermo e fa venire giù l’Arena. Nel dopo gara ecco il commento del numero 17 nerazzurro sceso in sala stampa.

di Antonio Tognoli

“Sul gol ho ricevuto la sponda di Masucci e ho calciato e la palla si e insaccata. C’è poco da dire. Sono contento per questo gol, ma sopratutto per la squadra che è riuscita a pareggiare e portare a casa un punto pensate. Non era facile giocare contro il Palermo, che è una squadra forte che ci siamo trovati di fronte, dopo tre partite in sette giorni. Noi dobbiamo fare meglio dalla prossima sfida. Iniziare meglio di come abbiamo fatto oggi ma anche di qualche occasione fa”.

Last modified: Marzo 4, 2023