Luca D’Angelo: “Non abbiamo giocato come sappiamo fare, ma questo è un punto importante”

PISA – Il tecnico Luca D’Angelo analizza la sfida pareggiata in extremis contro il Palermo.

Antonio Tognoli





“Il Palermo ha fatto meglio di noi che siamo stati bravi a rimanere in partita e a pareggiare. Corini sul piano tecnico ha preparato meglio di me la partita. Morutan ha un modo di giocare dispendioso quindi avevamo deciso dopo Parma di farlo risposare. La stanchezza era quasi mentale la squadra è stata lunga e poco reattiva. Nella ripresa ho inserito Nagy e Hermannsson perché Caracciolo e Mastinu erano entrambi ammoniti. Il risultato ci soddisfa perché il Palermo è una squadra forte ed ha creato più di noi. In squadra abbiamo ragazzi straordinari, oggi ad un certo punto potevano abbattersi ed invece ci hanno creduto fino alla fine. I subentrati oggi hanno fatto tutti bene. La squadra non ha giocato bene, però abbiamo conquistato un punto importante venivamo da due partite con un dispendio di energia enorme. Sappiamo fare di meglio, lo sappiamo, e a Modena cercheremo di portare a casa l’intera posta”.

