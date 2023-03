Adam Nagy: “Siamo partiti male, nel secondo tempo siamo stati bravi a crederci”

Scritto da admin• 5:00 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – A fine gara a commentare il pareggio ottenuto contro il Palermo il centrocampista ungherese Adam Nagy, subentrato nella ripresa al posto di Mastinu.

dì Antonio Tognoli



“Questa per noi era la terza partita in sette giorni. Abbiamo iniziato male, eravamo stanchi. Se il Palermo avesse chiuso la partita sarebbe stato per loro meritato. Nicolas sul rigore ha fatto una gran parata e non solo. Il nostro portiere è stato bravo a tenerci in partita. È stato decisivo. Nel secondo tempo, noi siamo stati molto bravi a creare alcune occasioni. Poi abbiamo trovato il gol con Sibilli che ci ha consentito dì pareggiare. La prossima volta dovremo essere bravi ad entrare subito in partita”.

Last modified: Marzo 4, 2023