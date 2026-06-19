“Non Mi Gioco il Futuro”: a Peccioli evento conclusivo sulla prevenzione del gioco d’azzardo 

Written by Redazione• 12:34 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

PECCIOLI- Si terrà martedì 24 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’Incubatore d’Impresa di Peccioli (Via Boccioni 2), l’evento conclusivo del progetto “Non Mi Gioco il Futuro”, promosso dalle cooperative sociali Arnera, Il Cammino e Alioth in collaborazione con la Società della Salute della Valdera e Alta Val di Cecina.

L’iniziativa rappresenterà un momento di confronto e restituzione pubblica dei risultati raggiunti nell’ambito del progetto, con particolare attenzione alle attività di mappatura territoriale, ai percorsi realizzati nelle scuole e agli interventi svolti presso la Casa di Reclusione di Volterra.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, seguiti da una serie di contributi scientifici e professionali dedicati all’analisi del fenomeno del gioco d’azzardo e delle strategie di prevenzione sul territorio.

Tra gli interventi in programma figurano la presentazione “La situazione in Valdera e Alta Val di Cecina” a cura del CNR, e l’approfondimento “Parliamo di Gioco d’Azzardo”, con la partecipazione di professionisti del Ser.D., che offriranno una panoramica sul fenomeno e sulle sue implicazioni sociali e sanitarie.

Spazio inoltre alla presentazione dei risultati del progetto attraverso l’intervento “A che punto siamo arrivati… in vista di NMG 2.0”, che illustrerà le prospettive future dell’iniziativa e i possibili sviluppi delle azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata al contesto penitenziario, con gli interventi “Lo sguardo sul carcere” e “Il lavoro nella Casa di Reclusione di Volterra”, che offriranno una riflessione sul rapporto tra inclusione sociale, percorsi educativi e prevenzione delle dipendenze.

L’incontro si propone come un’occasione per condividere esperienze, risultati e buone pratiche, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, servizi, mondo della cooperazione sociale e comunità locale nella lotta ai rischi connessi al gioco d’azzardo e nella promozione del benessere sociale.

Last modified: Giugno 19, 2026