Giovedì di corse all’Ippodromo di San Rossore

PISA – Sono sei le corse in programma giovedì 9 novembre all’Ippodromo di San Rossore con inizio alle 13.55.

Il premio Salselon, handicap per i 2 anni sui 1.200 metri, vede in primo piano il top weight Il Grigio che può tornare al successo. Alle sue spalle sono vicine nella valutazione Valganna, Maniera Platonica e Princess Valentina. Attenzione, però, al pesino All Galaxy, non male al suo debutto pisano.

Nel premio Seven Star saranno i 3 anni e oltre ad affrontarsi in handicap sul chilometro e mezzo. Infernale, dopo vittoria in parità, può far sua l’intera posta. Non sarà facile per la presenza di cavalli in gran forma come Casus Belli mentre Chic, in questa categoria, può sempre dire la sua. Verbena è una possibile protagonista anche se sembra preferire le piste in sabbia a quelle in erba.

Il premio Orion, handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri, è una corsa molto divertente perché sono in molti a poterla vincere. Breguet Man è rientrato molto bene con un secondo posto a Firenze ed è atteso in ulteriore progresso. In quella stessa corsa rientrò anche Conte Guido, terminato terzo. Dorico a Pisa ha perso malamente il 29 ottobre e se questa volta si farà graduare nella sua corsa all’avanguardia, potrebbe vincere.

