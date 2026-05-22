Giovedì 28 maggio “Immaginari Queen”, evento a cura dell’Università di Pisa e della Provincia di Pisa per la Giornata Internazionale contro l’omofobia

Written by Redazione• 11:21 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, giovedì 28 maggio alle ore 10:30 presso l’Aula Magna Storica del palazzo La Sapienza (Via Curtatone e Montanara 15, Pisa ndr), si svolgerà l’evento dal titolo “Immaginari Queen: identità, rappresentazioni artistiche dal passato e oggi”, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa in collaborazione con la Provincia di Pisa. Centrale per l’iniziativa sarà la Lectio Magistralis del Prof. Sergio Cortesini dell’Università di Pisa.

«Con questo evento il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa rinnova il proprio impegno nell’ambito della terza missione dell’Ateneo, promuovendo occasioni di confronto e sensibilizzazione sui temi dei diritti, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze. Diffondere una cultura del rispetto e del contrasto a ogni forma di discriminazione rappresenta un compito fondamentale per le istituzioni e per l’università, chiamata non solo a produrre conoscenza, ma anche a contribuire attivamente alla crescita a livello sociale. Desidero sottolineare l’importanza della collaborazione con il territorio, qui rappresentato dalla Provincia di Pisa, con la quale il nostro CUG porta avanti da anni un percorso condiviso di iniziative e progettualità sui temi delle pari opportunità, dell’inclusione e della promozione dei diritti. Un lavoro comune che dimostra quanto il dialogo tra istituzioni sia essenziale per costruire una società più consapevole e rispettosa” dichiara la professoressa Catelani, Presidente del Cug dell’Università di Pisa.

“Particolarmente significativa è inoltre la partecipazione delle scuole, veri motori sociali del cambiamento culturale. Le giovani generazioni hanno un ruolo centrale nella costruzione di una società più aperta, capace di riconoscere il valore delle differenze e di trasformarle in occasione di crescita collettiva. Un sentito ringraziamento va al professor Sergio Cortesini, che oggi ci offrirà una Lectio Magistralis affrontando le tematiche al centro del seminario attraverso una prospettiva artistica di grande valore. Ringrazio inoltre tutte e tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione di questo momento di riflessione e di scambio.“

“È una grande soddisfazione proseguire la collaborazione da parte del nostro Comitato Unico di Garanzia, di cui mi preme ringraziare la nostra Presidente dottoressa Luisa Bertelli, con il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa, anche in giornate importanti come questa che mira a diffondere la cultura della parità tra generi tra le più giovani generazioni “, afferma il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. ” Il compito delle istituzioni non è solo condannare le discriminazioni a parole, ma costruire strumenti concreti: leggi che tutelino, politiche che includano, servizi che accolgano senza giudicare. Significa formare chi lavora nella scuola, nella sanità, nelle forze dell’ordine. Significa ascoltare le associazioni che ogni giorno sono a fianco delle persone più vulnerabili. Significa, soprattutto, ricordare che dietro ogni statistica c’è una persona. Una storia. Una vita che merita dignità e rispetto, senza condizioni“, aggiunge Angori.

“Con l’evento del 28 maggio rinnoviamo un impegno che non ammette ambiguità, e lo faremo in chiave artistica grazie all’impegno dell’Ateneo pisano e dei ragazzi e delle ragazze del Russoli: ricordando che ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere è una violazione dei diritti umani. E i diritti umani non sono negoziabili“, afferma la Consigliera Provinciale alle Pari Opportunità Maria Antonietta Scognamiglio.

Last modified: Maggio 22, 2026