Giovedì 25 gennaio all’Ippodromo di San Rossore altra giornata di corse

Scritto da admin• 11:49 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sei le corse in programma giovedì 25 gennaio alle ore 14 all’Ippodromo di San Rossore a Pisa.

Il premio Museo delle Sinopie, handicap per i 3 anni sui 2.000 metri, può essere l’occasione per Spotlight di vincere dopo il buon secondo posto ottenuto all’ultima uscita. Phil Connors e Rainobow Queen sono da valutare sulla stessa linea, Time Moon si può inserire al pari di Diamine.

Nel premio Museo di San Matteo, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri valido come TRIS, proviamo a indicare Wassim che ha poca carta ma scende di categoria e ha Dario Di Tocco in sella. Diamond Falls Breguet Ma e Infernale altri possibili protagonisti in una corsa molto aperta e che potrebbe vedere al palo anche Portaporta, reduce dalla prima vittoria in carriera.

Il premio Cavalieri di Santo Stefano, handicap per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri è valido come TQQ del giorno. È quasi impossibile fare una scelta per quanto incerta è questa corsa. Anche se il peso è impegnativo, Shikami sta raccogliendo meno di quanto merita e oggi può lottare per la vittoria. Ladridibiciclette ha corso bene a Livorno dove Arvier ha raccolto un bel piazzamento in Handicap Principale. Manchester Boy prova ad allungare la distanza mentre Baballi, invece, l’accorcia.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 24, 2024