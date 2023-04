Giovanni Corrado: “L’arbitro ci ha detto di non essersi accorto di aver toccato il pallone”

Scritto da admin• 8:13 pm• Pisa SC

Al termine del match ha parlato Giovanni Corrado Ad del Pisa Sporting Club

“In realtà non sono gli episodi, che possono capitare, ad amareggiarci, quello che dispiace è sentirsi dire dall’arbitro che non si era accorto di aver toccato il pallone, mentre invece si vede chiaramente anche dalle immagini che porta il fischietto alla bocca e non è un bello spettacolo sia per gli spettatori presenti allo Stadio che per chi l’ha vista in televisione”.

“Di positivo c’è che la squadra ha reagito bene rispetto alla gara di Terni, un punto sarebbe stato importante ai fini della Classifica e dobbiamo cercare di trasformare la rabbia in energia positiva, in vista della prossima gara ad Ascoli. Sicuramente sotto il punto di vista delle decisioni dei direttori di gara non è stata una stagione positiva, anche se quest’oggi la credibilità della classe arbitrale è certamente venuta meno, pur non ritenendo che ci possano essere gli estremi per chiedere la ripetizione della gara in quanto l’arbitro dovrebbe ammettere di aver sbagliato, mentre invece le sue dichiarazioni a fine gara sono di natura diametralmente opposta”.

