La psichiatra aggredita al Santa Chiara è morta

PISA – Purtroppo Barbara Capovani non ce l’ha fatta, dopo l’aggressione di venerdì pomeriggio, quando stava lasciando l’SPDC dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, il reparto da lei diretto.



Nella tarda serata di sabato il bollettino medico congiunto Azienda ospedaliero-universitaria pisana e Azienda Usl Toscana nord-ovest che recitava così: “Allo stato attuale la psichiatra aggredita a Pisa è sempre in prognosi riservata. Permane un quadro clinico di estrema gravità”. Erano le 21.20 e due ore dopo sabato 22 aprile, la pagina dell’Ordine degli Psicologi della Toscana purtroppo dava la triste notizia della scomparsa di Barbara, una notizia terribile. “L’Ordine degli Psicologi della Toscana rappresenta tutto il suo dolore e cordoglio e si stringe attorno alla famiglia, ai suoi tre figli, alle colleghe e ai colleghi che con lei hanno lavorato e che le erano affezionati. Un pensiero a te Barbara”. L’ufficialità della sua morte arriva però nella giornata di domenica dall’Ufficio Stampa dell’Aoup che annuncia la morte della Dottoressa. Alle ore 23.40 infine la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è proceduto alla donazione degli organi, così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato”. Un dolore immenso per tutti per una persona che ha subito una violenza inaudita ed ingiusto mentre stava facendo il suo lavoro. Un caso che deve far riflettere tutti.

