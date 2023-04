Luca D’Angelo: “Anche in dieci abbiamo interpretato al meglio la gara. Non meritavamo di perdere”

Scritto da admin• 8:21 pm• Pisa SC

PISA – Mister Luca D’Angelo a fine gara ha analizzato la sconfitta avvenuta nel finale contro il Bari.

“La squadra ha interpretato bene la gara e non meritava di perdere, poi c’è stata l’azione del rigore con l’arbitro che non ha seguito il regolamento avendo toccato la palla, pur non ritenendo che vi siano gli estremi per chiedere la ripetizione della gara per un errore tecnico, mentre la formazione di partenza con Barba a sinistra non era una novità, anche se avremmo potuto fare meglio sul piano della manovra, con Gliozzi, che non era neppure in panchina per un problema fisico e valuteremo in settimana sulle sue possibilità di recupero. Negli spogliatoi i ragazzi erano delusi, perché anche in inferiorità numerica avevano giocato una buona partita di contenimento, con il Bari che non era mai stato veramente pericoloso, salvo che in un’occasione con Cheddira”.

“Dal punto di vista fisico i ragazzi stanno bene e lo hanno dimostrato anche quest’oggi, ragion per cui dovremo trasformare la rabbia in energia positiva per affrontare al meglio la trasferta di lunedì prossimo ad Ascoli”.

Last modified: Aprile 23, 2023